Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği öne sürülen sanığa 2 yıl 4 ay hapis cezası

F.S'ye Güven'i duruşma sırasında tehdit ettiği gerekçesiyle daha önce 13 ay hapis cezası verilmişti.

Kırklareli'nde 8 Şubat'ta avukat Emrecan Güven, Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada, F.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurmuştu.

Müşteki avukat Güven ise F.S. tarafından bıçakla tehdit edildiğini savundu.

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı tehdit" suçundan hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık F.S, müşteki avukat Emrecan Güven ile taraf avukatları katıldı.

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