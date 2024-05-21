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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, gazetecilerle bir araya geldi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:35
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, gazetecilerle bir araya geldi
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, gazetecilerle bir araya geldi.

        Bulut, belediye binasında gazetecilerin taleplerini dinledi.

        Gazetecilerin zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Bulut, kamuoyunun bilgi alma hakkını doğru bir şekilde yerine getiren basın mensuplarına teşekkür etti.

        Kırklareli'ni hak ettiği hizmetlerle tanıştırmak için çalıştıklarını ifade eden Bulut, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Bulut, 30. Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali hazırlıklarının da tamamlandığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Bulut, gazetecilerle sohbet etti.

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