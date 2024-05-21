Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş, memleketi Kırklareli'nde son yolcuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş, memleketi Kırklareli'nde son yolcuğuna uğurlandı.

        Vefat eden 71 yaşındaki Tutaş için Hızırbey Camisi'nde tören düzenlendi.

        Tutaş'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle kent mezarlığına götürüldü. Cenaze, okunan duaların ardından toprağa verildi.

        Törene, Tutaş'ın ailesi, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, gazetecilerle bir araya geldi
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, gazetecilerle bir araya geldi
        Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği öne sürülen sanığa 2 yıl 4 ay...
        Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği öne sürülen sanığa 2 yıl 4 ay...
        Kırklareli Valisi Ekici, Lüleburgaz'da muhtarlarla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Ekici, Lüleburgaz'da muhtarlarla bir araya geldi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı
        Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı