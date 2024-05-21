Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 18:21 Güncelleme: 21.05.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler Kaynarca beldesi yakınlarında iki otomobile "dur" ihtarında bulundu.

        İki araç da ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Araçlar kovalamaca sonucu jandarma ve polis ekiplerince kent merkezinde durduruldu.

        Araçlarda bulunan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        Doğum yaptı
        Doğum yaptı
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?

        Benzer Haberler

        Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurland...
        Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurland...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, gazetecilerle bir araya geldi
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, gazetecilerle bir araya geldi
        Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği öne sürülen sanığa 2 yıl 4 ay...
        Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği öne sürülen sanığa 2 yıl 4 ay...
        Kırklareli Valisi Ekici, Lüleburgaz'da muhtarlarla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Ekici, Lüleburgaz'da muhtarlarla bir araya geldi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı