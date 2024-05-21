Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Kaynarca beldesi yakınlarında iki otomobile "dur" ihtarında bulundu.
İki araç da ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Araçlar kovalamaca sonucu jandarma ve polis ekiplerince kent merkezinde durduruldu.
Araçlarda bulunan 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.