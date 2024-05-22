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        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:08
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        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
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        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Çamlık Sokak'ta Yunus A. (32) ile Bahar A. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi sonrası Yunus A. bıçakla eşini yaraladı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi'nde arazide saklanırken yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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