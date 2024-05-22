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        Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak

        Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:26
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        Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak
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        Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yakılacak.

        Kırklareli Belediyesince 30'uncusu düzenlenecek Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali yarın başlayacak.

        Kortej ile başlayacak festival kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanında "Kakava ateşi" yakılacak. Millet Bahçesi'nde devam edecek ilk gün etkinliklerinde Gencer Savaş Bandosu gösteri sunacak şarkıcı Reynmen konser verecek.

        Etkinliklerin ikinci gününde Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen aşçılar yöresel yemeklerini yapacak. Roman toplulukları dans grupları gösterileri sunacak, şarkıcı Zara konser verecek.

        Festivalin son günü 25 Mayıs'ta tenis, yüzme, basketbol, satranç ve okçuluk gibi spor dallarında yarışmalar düzenlenecek.

        Festival Buray konseriyle sona erecek.

        - "Geleneklerimize en iyi şekilde sahip çıkacağız"

        Belediye Başkanı Derya Bulut, AA muhabirine festivalin kente yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

        Heyecan ve coşku içerisinde olduklarını ifade eden Bulut, bu tür festivallerin halkın birlik ve beraberliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

        Festivalin uluslararası boyuta taşınması için çalıştıklarını anlatan Bulut, "Geleneklerimize en iyi şekilde sahip çıkacağız. Kakava ateşimizi yakmanın heyecanına tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerimizi kentimize davet ediyoruz." dedi.

        - Kakava nedir?

        Ritüele göre baharın gelişi ve yılın bereketlenmesi için suyun efsunlanması gerektiği düşünülür.

        Bu inanca göre, sıcaklığı Hızır peygamber, suyu ise İlyas peygamber temsil eder. Hızır ve İlyas peygamberlerin bir gül ağacının dibinde buluştukları inancı ile kutlanan Hıdırellez'in Romanlar'daki yansıması ise Kakava olarak anılır.

        Kakava, Roman nüfusunun çoğunlukta olduğu özellikle Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanırken Kırklareli'ndeki bu kutlama aynı tarihlerde ritüelleri gerçekleştirilse de son yıllarda turizm destisnasyonu oluşturması amacıyla Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali esnasında kutlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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