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        Kırklareli'nde elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığa 5 yıla kadar hapis istemi

        Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanık hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:56
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        Kırklareli'nde elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığa 5 yıla kadar hapis istemi
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        Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanık hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.N.H. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanıkların Bulgaristan'dan Türkiye'ye gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın kaçak yollarla 602 elektronik sigara getirmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

        Sanık M.N.H. yönetimindeki otomobilin Dereköy Sınır Kapısında gümrük muhafaza ekiplerince "şüpheli" görülerek x-ray taramasına tabi tutulduğu, tarama işlemlerinde şüpheli yoğunluk olması nedeniyle arama yapıldığı belirtilen iddianamede, elektronik sigaraların otomobilin motor bölümündeki hava filtresi, tavan döşemesi, bagaj havuzu ile koltuk döşemelerinin içerisinde gizlenmiş halde olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

        İddianamede, sanık M.N.H'nin ifadesinde, elektronik sigaraların kendisine ait olduğunu kabul ettiği, Bulgaristan'dan yaklaşık 5 bin dolar karşılığında temin ederek Türkiye'de satışını yapmak amacıyla getirdiği bilgisi eklendi.

        İddianamede sanık M.N.H. hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ile on bin güne kadar adli para cezası isteniyor.

        - Olay

        Bulgaristan'dan Türkiye'ye 24 Ağustos'ta giriş yapan M.N.H. yönetimindeki B89990TH plakalı araç, şüphe üzerine gümrük muhafaza ekiplerince x-ray taramasına tabi tutulmuş, x-ray cihazının yoğunluk gösterdiği bölgelerde yapılan aramada, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmek istenen 602 elektronik sigara bulunmuştu.

        Gözaltına alınan şüpheli M.N.H. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

        Elektronik sigaralara ise el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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