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        Lüleburgaz'da üniversite öğrencileri şehir içi ulaşıma zammı protesto etti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üniversite öğrencileri, şehir içi ulaşım fiyatlarına yapılan zammın kaldırılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:26
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        Lüleburgaz'da üniversite öğrencileri şehir içi ulaşıma zammı protesto etti
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üniversite öğrencileri, şehir içi ulaşım fiyatlarına yapılan zammın kaldırılmasını istedi.

        Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu önündeki minibüs durağında toplanan bir grup öğrenci "Gençlerin cebinden elinizi çekin", "Öğrenciler emanet, belediye kabul et" slogan atıp kararı alkışlarla protesto etti.

        Öğrencilerden Sena Demirel grup adına yaptığı açıklamada, şehir içi ulaşıma yapılan zammın kabul edilebilir olmadığını belirtti.

        Ulaşım ücretlerine yapılan zammın her gün okula gidip dönen öğrencileri mağdur edeceğini ifade eden Demirel, "20 liralık minibüs bedeli biz öğrenciler için oldukça fazla yük oluşturmaktadır. En kısa zamanda bu yanlış karardan dönülmesini diliyoruz." dedi.

        Lüleburgaz Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında aldığı kararla öğrenci tarifesini 13 liradan Kentkart ile ödemede 17 liraya, nakit ödemede ise 20 liraya yükseltmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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