Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde açık hava sinemasında "Sadık Ahmet" filmi izlendi

        Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının konu alındığı TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi, Kırklareli'nde açık hava sinemasında izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 00:10 Güncelleme: 23.05.2024 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde açık hava sinemasında "Sadık Ahmet" filmi izlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının konu alındığı TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi, Kırklareli'nde açık hava sinemasında izlendi.

        Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda dev ekranda "Sadık Ahmet" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, programda yaptığı konuşmada, Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan filmi herkesin izlemesini önerdi.

        Sadık Ahmet'in örnek bir insan olduğunu ifade eden Ekici, her zaman Türk olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ise "vatan" demenin ne anlama geldiğini Türk milletinin çok iyi bildiğini belirtti.

        Toprağı vatan yapanların mirasının çok kıymetli olduğunun altını çizen Bulut "Çünkü vatanın, bayrağın ne olduğunu tarihten bugüne bize bırakılan mirasın ne kadar büyük bir miras olduğunu çok iyi anlamış hissetmiş bir toplumuz." dedi.

        Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ise eşiyle her zaman gurur duyduğunu söyledi.

        Ahmet, eşinin büyük bir mücadele adamı olduğunu belirtti.

        Eşinin milletvekili seçildiğinde Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ettiğini dile getiren Ahmet, "Kendisi genel cerrahtı, doktordu, Batı Trakya'da Türk olmanın 'suç sayıldığını' bütün dünyaya anlattı. O her zaman 'ben Türk doğdum Türk öleceğim' dedi. Onunla mücadele ederken, onun mücadelesini verirken hiçbir zaman böyle bir filmin olacağı aklıma gelmiyordu. Çünkü ben onun yanı başında her zaman onun destekçisiydim. O da belki bilmiyordu bunun beyaz perdeye aktarılacağını." şeklinde konuştu.

        - Vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı

        Konuşmaların ardından dev ekranda film gösterimi gerçekleştirildi.

        Filmi izleyen Işık Ahmet ile bazı vatandaşlar zaman zaman gözyaşlarına hakim olmadı.

        Filmi izleyenlerden Nazmiye Damdelen, AA muhabirine, Dr. Sadık Ahmet'in mücadele ettiği dönemde kendisinin 17 yaşlarında olduğunu belirtti.

        O dönemde yaşanan olayları korkuyla takip ettiklerini anlatan Damdelen, "Bir Türk olmanın mücadelesi bu şekilde olmamalıydı. Konuşamıyorum bile çok duyguluyum. Bir mücadelenin sonunda böyle ölüm olmamalıydı. Bu bir cinayet, bir suikast gerçekten çok acı. Yüreğim yanıyor şu anda." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da üniversite öğrencileri şehir içi ulaşıma zammı protesto etti
        Lüleburgaz'da üniversite öğrencileri şehir içi ulaşıma zammı protesto etti
        Kırklareli'nde elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığa 5...
        Kırklareli'nde elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığa 5...
        Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak
        Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak
        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
        Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
        Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
        Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı