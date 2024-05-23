Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelince kadına yönelik şiddet ve erken yaşta zorla evliliklerle mücadele konularında bilgi verildi.

Sünenin hubunat ekili alanlarına zarar verdiğini ifade eden Muzikacı, verim kaybını azaltmak için doğru mücadele verilmesi gerektiğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köyünde üreticileri süneyle mücadeleye karşı bilgilendirdi.

Toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Sıla Bektaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile kurum müdürleri katıldı.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkalığında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda koruyucu ailelere yönelik çalışmalar ile çocuklara yönelik sürdürülen faaliyetler değerlendirildi.

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