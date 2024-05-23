Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Çamlık Sokak'ta dün eşi Bahar A'yı (30) bıçakla yaralayan zanlı Yunus A. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yaralı kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Dün eşi tarafından bıçakla yaralanan Bahar A, Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, kaçan şüpheli polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde arazide saklanırken yakalanmıştı.
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