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        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:43
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        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Çamlık Sokak'ta dün eşi Bahar A'yı (30) bıçakla yaralayan zanlı Yunus A. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yaralı kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Dün eşi tarafından bıçakla yaralanan Bahar A, Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, kaçan şüpheli polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde arazide saklanırken yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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