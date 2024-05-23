Gelir uzmanı müzisyen dezavantajlı çocuklara ritim eğitimi veriyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde gelir uzmanı 34 yaşındaki Dilara Artun, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve topluma kazandırmak amacıyla dezavantajlı çocuklara ritim eğitimi veriyor.

Tekirdağ'da doğan Artun, küçük yaşlarda darbuka ve davul çalmaya başladı. Üniversite yıllarında perküsyon sanatçısı Mısırlı Ahmet'ten aldığı müzik eğitimleriyle profesyonel olarak davul ve darbuka çalmaya başlayan Artun, 2015 yılında Kırklareli Vergi Dairesine gelir uzmanı olarak atandı.

Müzikten kopmayan Artun, Kırklareli Müzisyenler Derneğine üye oldu. İki yıl önce derneğin başkan yardımcılığı görevine getirilen Artun, dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması ve kötü alışkanlıklardan korunması için "Ritimle Hayata Bağlan Projesi"ni hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Yaklaşık bir yıldır Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Koordinasyon Merkezi'nde​​​​​​​ ritim eğitimi veren Artun, darbuka ve davul çalmayı öğrettiği çocukların müzik aracılığıyla hayata bağlanmalarını sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

- "Çocuklarla çok keyif alıyoruz"

Dilara Artun, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana müziğe olan ilgisinin hep peşinden gittiğini ve ailesinin de kendisini desteklediğini söyledi.

Yanında sürekli darbukasının olduğunu ifade eden Artun, üniversite hayatının ardından müzik eğitimleri aldığını anlattı.

İyi olmanın, iyilik yapmanın ve topluma yararlı olmanın önemine vurgu yapan Artun, her zaman sosyal sorumluluk projelerini ya başlatan ya da içerisinde olan biri olduğunun altını çizdi.

Bu düşüncelerle mesai saatleri dışında dezavantajlı çocuklarla müzik yapmanın kendisinde anlatılmaz duygular oluşturduğunu ifade eden Artun, "Ritim, çocuklar için çok iyi oluyor. Bir enstrümanla müziğe eşlik etmek karakter gelişimine katkıda bulunuyor ve sabrı öğreniyorlar. Bir şeye emek ve zaman harcarken kulakları da gelişiyor. Enstrüman onları hayata hazırlıyor, özellikle ritim hayatın içinde bir şey. Çocuklar da ben de çok keyif alıyoruz." diye konuştu.