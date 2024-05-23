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        Gelir uzmanı müzisyen dezavantajlı çocuklara ritim eğitimi veriyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde gelir uzmanı 34 yaşındaki Dilara Artun, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve topluma kazandırmak amacıyla dezavantajlı çocuklara ritim eğitimi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:01
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        Gelir uzmanı müzisyen dezavantajlı çocuklara ritim eğitimi veriyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde gelir uzmanı 34 yaşındaki Dilara Artun, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve topluma kazandırmak amacıyla dezavantajlı çocuklara ritim eğitimi veriyor.

        Tekirdağ'da doğan Artun, küçük yaşlarda darbuka ve davul çalmaya başladı. Üniversite yıllarında perküsyon sanatçısı Mısırlı Ahmet'ten aldığı müzik eğitimleriyle profesyonel olarak davul ve darbuka çalmaya başlayan Artun, 2015 yılında Kırklareli Vergi Dairesine gelir uzmanı olarak atandı.

        Müzikten kopmayan Artun, Kırklareli Müzisyenler Derneğine üye oldu. İki yıl önce derneğin başkan yardımcılığı görevine getirilen Artun, dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması ve kötü alışkanlıklardan korunması için "Ritimle Hayata Bağlan Projesi"ni hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

        Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komitesiyle iletişime geçti.

        Yaklaşık bir yıldır Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Koordinasyon Merkezi'nde​​​​​​​ ritim eğitimi veren Artun, darbuka ve davul çalmayı öğrettiği çocukların müzik aracılığıyla hayata bağlanmalarını sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

        Artun'un bu çalışmaları, dezavantajlı çocukların hayatlarına dokunarak, onların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

        - "Çocuklarla çok keyif alıyoruz"

        Dilara Artun, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana müziğe olan ilgisinin hep peşinden gittiğini ve ailesinin de kendisini desteklediğini söyledi.

        Yanında sürekli darbukasının olduğunu ifade eden Artun, üniversite hayatının ardından müzik eğitimleri aldığını anlattı.

        İyi olmanın, iyilik yapmanın ve topluma yararlı olmanın önemine vurgu yapan Artun, her zaman sosyal sorumluluk projelerini ya başlatan ya da içerisinde olan biri olduğunun altını çizdi.

        Bu düşüncelerle mesai saatleri dışında dezavantajlı çocuklarla müzik yapmanın kendisinde anlatılmaz duygular oluşturduğunu ifade eden Artun, "Ritim, çocuklar için çok iyi oluyor. Bir enstrümanla müziğe eşlik etmek karakter gelişimine katkıda bulunuyor ve sabrı öğreniyorlar. Bir şeye emek ve zaman harcarken kulakları da gelişiyor. Enstrüman onları hayata hazırlıyor, özellikle ritim hayatın içinde bir şey. Çocuklar da ben de çok keyif alıyoruz." diye konuştu.

        - "Çocuk korosu kurmak istiyoruz"

        Çocuklara her baktığında gözlerinin yaşardığını anlatan Artun, çocukların her ritimde ayrı bir keyif aldıklarını gözlemlediğini aktardı.

        Müzikle çocukları kötü alışkanlıklardan da korumayı hedeflediğine işaret eden Artun, "Hepimiz insanız, bir şeylerle meşgul olmak zorundayız, o yüzden kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerin hepsi çocukları zinde tutuyor. Müzik onları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor." dedi.

        Yaklaşık bir yılda 12 çocuğa ritim eğitimi verdiğini belirten Artun, bundan sonra da çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Çocukları yalnız bırakmayacağını ifade eden Artun, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bundan sonra bir çocuk korosu da kurmak istiyoruz. Böyle şeyler gönüllülük esası olduğu zaman çok daha yoğun, istekli ve heyecanlı oluyor. O yüzden hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ben buraya gelmediğim zaman içim buruk oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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