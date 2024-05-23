Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti

        Kırklareli'nde motosikletten düşen sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde motosikletten düşen sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Abdullah Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü Abdullah Ç. götürüldüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Antalya adeta kayboldu!
        Antalya adeta kayboldu!
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Ekici'yi ziyaret etti
        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Ekici'yi ziyaret etti
        Gelir uzmanı müzisyen dezavantajlı çocuklara ritim eğitimi veriyor
        Gelir uzmanı müzisyen dezavantajlı çocuklara ritim eğitimi veriyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde açık hava sinemasında "Sadık Ahmet" filmi izlendi
        Kırklareli'nde açık hava sinemasında "Sadık Ahmet" filmi izlendi