Kırklareli'nde motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti
Kırklareli'nde motosikletten düşen sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kırklareli'nde motosikletten düşen sürücüsü yaşamını yitirdi.
Abdullah Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Abdullah Ç. götürüldüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
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