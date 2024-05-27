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        Kırklareli'nde bir tır seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi

        Kırklareli'nde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:25
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        Kırklareli'nde bir tır seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi
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        Kırklareli'nde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırda yangın çıktı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, tır ve dorsesi kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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