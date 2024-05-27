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        Para masa tenisinde 2 Türkiye şampiyonluğu olan Mert Çalışkan, milli takımı hedefliyor

        ÖZGÜN TİRAN - Para masa tenisinde 2 yılda 2 Türkiye şampiyonluğu elde eden Mert Çalışkan, milli takıma girmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:32
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        Para masa tenisinde 2 Türkiye şampiyonluğu olan Mert Çalışkan, milli takımı hedefliyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Para masa tenisinde 2 yılda 2 Türkiye şampiyonluğu elde eden Mert Çalışkan, milli takıma girmeyi hedefliyor.

        Çalışkan, 2011 yılında kalp ritim bozukluğu, skolyoz (omurga eğriliği) ve böbrek yetmezliği gibi çeşitli rahatsızlıklarla dünyaya geldi.

        Ailesi, sağ el başparmağı da olmayan Mert'in motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla sporla tanıştırdı.

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Çalışkan'ı ailesi 2 yıl önce masa tenisi kursuna kaydettirdi.

        Çalışkan, bir yandan hastalıkları ile mücadele ederken, tüm zorluklara rağmen antrenörleri Soner Polat ve Birsen Özgür'ün rehberliğinde çalışarak, 2023 ve 2024'te Türkiye Para Masa Tenisi şampiyonu oldu.

        Milli takıma girmek isteyen Lüleburgaz TEK Ortaokulu öğrencisi Çalışkan, okuldan sonra antrenmanlarına devam ederek hedefine kavuşmayı arzuluyor.

        Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisi sayesinde öz güveninin arttığını söyledi.

        Sporu sevdiğini belirten Çalışkan, yeni başarılar elde etmek için çalıştığını ifade etti.

        Raketi eline aldığında tüm sağlık sorunlarını unuttuğunu dile getiren Çalışkan, "2 kere Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim para masa tenisinde milli takıma girmek. Bu yüzden her gün antrenman yapıyorum." dedi.

        Antrenör Soner Polat ise başarılı sporcunun milli takıma girebilecek düzeyde olduğunu belirtti.

        Çalışkan ile haftanın beş günü antrenman yaptıklarını ifade eden Polat, masa tenisinin sporcusunun kişisel gelişimine katkı sağladığını kaydetti.

        - "Spor oğluma pozitif bir enerji verdi"

        Anne Mahmure Çalışkan ise oğlunun gelişim geriliğiyle dünyaya geldiğini belirtti.

        Tedavinin sürdüğünü anlatan Çalışkan, oğlunu içine kapanık olduğu için spora yönlendirdiğini söyledi.

        Sporla birçok zorluğun üstesinden geldiklerini ifade eden Çalışkan, "Spor oğluma pozitif bir enerji verdi. Oğlum da masa tenisinde başarılı oldu. Mert spora başlamadan önce içine kapanık bir çocuktu. Masa tenisine başladıktan sonra öz güveni yerine geldi, kendini ifade etmeye başladı." diye konuştu.

        Çalışkan, oğlunun okuldaki başarısının sporla yükseldiğini gözlemlediğini, onun başarılarıyla gurur duyduğunu kaydetti.

        Mert'in başarısı için gayret gösterdiklerini belirten Çalışkan, "Bundan sonra Avrupa'da başarılar elde etmek istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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