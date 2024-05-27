Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        AK Parti Trakya teşkilatlarında "27 Mayıs darbesi"ne ilişkin basın açıklaması yapıldı

        AK Parti'nin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il başkanlıklarında, 27 Mayıs darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Trakya teşkilatlarında "27 Mayıs darbesi"ne ilişkin basın açıklaması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'nin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il başkanlıklarında, 27 Mayıs darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Murat Nalça, il binasında yaptığı açıklamada, demokrasiye ilk hançerin 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile saplandığını söyledi.

        Cuntacı zihniyetin yönetime el koyarak yöneticileri tutuklayıp, masum insanları idam ettiğini belirten Nalça, "İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur." dedi.

        - Kırklareli

        AK Parti Kırklareli Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Meryem Darcanlı da İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında, 27 Mayıs'ın Cumhuriyet döneminde gerçekleşen ilk darbe olduğunu anlattı.

        27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olduğunu ifade eden Darcanlı, vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakıldığını vurguladı.

        Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryonun da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışıldığına işaret eden Darcanlı "Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir." diye konuştu.

        - Tekirdağ

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de il başkanlığındaki açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin tarihe ve insanlığa kara bir leke bıraktığını belirterek, "Dönemin tek partili yönetimiyle girdikleri seçimde rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa sürede gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar, çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında askerin namlusunu Çankaya Köşkü'ne dönmesini sağlamışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

        Gümüş, millet iradesinin 15 Temmuz'da da darbe zihniyetine gereken cevabı verdiğini, ülkede darbe dönemlerinin kapandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?

        Benzer Haberler

        Para masa tenisinde 2 Türkiye şampiyonluğu olan Mert Çalışkan, milli takımı...
        Para masa tenisinde 2 Türkiye şampiyonluğu olan Mert Çalışkan, milli takımı...
        Kırklareli'nde bir tır seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılmaz ha...
        Kırklareli'nde bir tır seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılmaz ha...
        Balkan ülkelerinin şefleri, Kırklareli'ne özgü lezzetlerin yapımını köylü k...
        Balkan ülkelerinin şefleri, Kırklareli'ne özgü lezzetlerin yapımını köylü k...
        Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Reynmen...
        Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Reynmen...
        Kırklareli'nde ağaç işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde ağaç işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Türkiye Hokey Federasyonunun hedefi gençlik olimpiyatları
        Türkiye Hokey Federasyonunun hedefi gençlik olimpiyatları