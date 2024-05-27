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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:14
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.

        Ekici ile Ünüvar merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Yeşilayın bağımlılıkla ilgili önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Ekici, Yeşilay personeline teşekkür etti.

        -"Liselerin Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Kırklareli'nde "Liselerin Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

        Kentteki eğitim başarısını arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Ekici, eğitim, öğretime katkı veren herkese teşekkür etti.

        Ekici, bu tür toplantıların sık sık düzenleneceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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