Kentteki eğitim başarısını arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Ekici, eğitim, öğretime katkı veren herkese teşekkür etti.

Yeşilayın bağımlılıkla ilgili önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Ekici, Yeşilay personeline teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.

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