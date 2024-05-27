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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, iş kazasında yaralanan personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 18:22 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:22
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, iş kazasında yaralanan personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Ercan Yılmaz'ı ziyaret edip, sohbet etti.

        Yılmaz'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, personelin sağlık durumunun takipçisi olacağını kaydetti.

        Bulut, ardından diğer hastaları da ziyaret etti.

        - Üniversite öğrencileri hayvan bakımevini ziyaret etti.

        Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri hayvan bakımevini ziyaret etti.

        Öğrenciler Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevini gezip yetkililerden bilgi aldı.

        Bakımevinde bulunan hayvanlarla ilgilenen öğrenciler, kedi ve köpekleri besledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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