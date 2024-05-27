Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" Kırklareli'nde ziyarete açıldı

        Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" Kırklareli'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 18:52 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" Kırklareli'nde ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" Kırklareli'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kırklareli Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Çanakkale Müzesince Atatürk Spor Salonunda açılan sergide, askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatlar yer alıyor.

        Çanakkale Müzesi Genel Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, AA muhabirine "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi"nin en büyük gezici müzelerden biri olduğunu söyledi.

        Gezici müze olarak 13 yıldır Türkiye'yi dolaştıklarını ifade eden Yürükaslan, müzenin her şehirde ilgi gördüğünü anlattı.

        Gezici müzede bulunan birçok eşyanın çok nadir olduğunu ve sadece gezici müze de bulunduğunu dile getiren Yürükaslan, "Çok özel hazırlanan bir müze. 'Bir gün değil, her gün Çanakkale' sloganıyla hareket ediyoruz. Çanakkale'ye gidemeyen, oraları gezme imkanı olmayan vatandaşlarımıza Çanakkale ruhunu aşılayan büyük bir sosyal proje uygulamaktayız." diye konuştu.

        Yürükaslan, çok özel olan müzede, koleksiyonerlerden ve yurt dışındaki müzelerden birçok eşyanın da yer aldığını dile getirdi.

        Gezici müze 1 Haziran Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde tek kişilik protestosu ile İsrail'in Filistin'e saldırıların...
        Kırklareli'nde tek kişilik protestosu ile İsrail'in Filistin'e saldırıların...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        AK Parti Trakya teşkilatlarında "27 Mayıs darbesi"ne ilişkin basın açıklama...
        AK Parti Trakya teşkilatlarında "27 Mayıs darbesi"ne ilişkin basın açıklama...
        Para masa tenisinde 2 Türkiye şampiyonluğu olan Mert Çalışkan, milli takımı...
        Para masa tenisinde 2 Türkiye şampiyonluğu olan Mert Çalışkan, milli takımı...
        Kırklareli'nde bir tır seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılmaz ha...
        Kırklareli'nde bir tır seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılmaz ha...