Üsküp Belediyesinden yapılan açıklamada, üreticilere biber, domates ve patlıcan fidesi dağıtıldığı bildirildi.

Diş hekimi Didem Topçu, diyetisyen Esra Işık, psikolog Ayça Aydın ve sosyal çalışmacı Mehmet Uzar tarafından da gebelik ve doğum sonrası dönem konularında eğitim verildi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programda ebe Şebnem Çetin tarafından nefes egzersizleri, meditasyon çalışmaları, doğumu kolaylaştırıcı uygulamalar, emzirme, yeni doğan bakımı, bebek giydirme ve güvenli taşıma konuları anlatıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

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