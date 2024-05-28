Kırklareli'nde "çakar lamba" denetiminde 14 araç sürücüsüne ceza uygulandı
Kırklareli'nde araçlarında "çakar lamba" kullanan 14 sürücüye para cezası kesildi.
Kırklareli'nde araçlarında "çakar lamba" kullanan 14 sürücüye para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler "çakar lamba" denetimlerini sürdürüyor.
İl genelinde uygulama yapan ekipler 14 araçta çakar lamba tespit etti.
Sürücülere idari para cezası uygulandı, araçlardaki çakar lamba sistemleri söktürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.