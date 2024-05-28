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        Kırklareli'nde "çakar lamba" denetiminde 14 araç sürücüsüne ceza uygulandı

        Kırklareli'nde araçlarında "çakar lamba" kullanan 14 sürücüye para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:03
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        Kırklareli'nde "çakar lamba" denetiminde 14 araç sürücüsüne ceza uygulandı
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        Kırklareli'nde araçlarında "çakar lamba" kullanan 14 sürücüye para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler "çakar lamba" denetimlerini sürdürüyor.

        İl genelinde uygulama yapan ekipler 14 araçta çakar lamba tespit etti.

        Sürücülere idari para cezası uygulandı, araçlardaki çakar lamba sistemleri söktürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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