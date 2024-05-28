Göçe zorlanan Bulgaristan Türkü emekli öğretmen yaşadıklarını unutamıyor

ÖZGÜN TİRAN - Bulgaristan'ın uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıktığı gerekçesiyle baskıya maruz kalan Bulgaristan Türkü Seyfi Hacıali o dönem yaşadıklarını hafızasından silemiyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde yaşayan 75 yaşındaki Hacıali, Bulgaristan'da Türk ve diğer Müslümanlara uygulanan asimilasyon politikalarına karşı çıktığı gerekçesiyle uygulanan baskılara maruz kalanlardan biri.

Öğretmenlik mesleğinin ilk yıllarında öğrencilere dersleri Türkçe vermesi nedeniyle birçok kez sorguya çekilen Hacıali, tüm baskılara rağmen duruşundan ödün vermedi.

Zorunlu göçle ana vatanına gelen Hacıali, eşi Vildan Hacıali'yle Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra rahat nefes alabildi. İstanbul'da bir lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Hacıali, 2011'de emekli oldu. Emekliliğinin ardından Hacıali eşiyle Kırklareli'nin Yenimahalle köyüne yerleşti.

Türkçe konuşmaya ve Türk ismi kullanmaya devam eden Hacıali, mesleğinden uzaklaştırılarak 28 yaşında cezaevine konuldu. Yaklaşık 7 yıl cezaevinde tutulan Hacıali, daha sonra inşaatlarda çalışıp ailesini geçindirdi.

Hacıali, bu süreçte kendisinin Bulgaristan istihbarının üst düzey yöneticisiyle görüştürüldüğünü, Bulgar istihbaratçılarına Türkçe eğitimi vermesi yönünde kendisine baskı yapıldığını, bunu reddettiğini belirtti.

Mesleğinin birinci yılında askere alındığını belirten Hacıali, 18 ay askerlik döneminin ardından Türkçe konuşulmasının yasaklandığını ve bu nedenle baskıyla etüt öğretmenliği yaptırıldığını ifade etti.

Bundan sonra baskıların şiddetinin arttığını iddia eden Hacıali, bir seminere katılmak için gittiği yerde 3 kişi tarafından alıkonulduğunu aktardı. Hacıali, gözaltına alınma sürecini şöyle anlattı:

"Beni zorla bir araca bindirdiler. Şoförün yanında oturan biri tabancasını çıkarıp elinde sallayıp 'Sus bir şey deme, kafatasını parçalayacağım ve seni çalılara atacağım' dedi. Sofya'ya giderken araç değiştirdik. Değiştirdiğimiz araçta telsizler vardı, telsizden 'Efendim operasyon tamamlandı, geliyoruz' dediler. Sonrasında araç bir binanın bodrum katına girdi. Beni üniformalı iki kişiye teslim ettiler.