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        Kırklareli'nde sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:42
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        Kırklareli'nde sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

        Turgutbey Caddesi'nde yürüyen Fırat E'yi sahipsiz bir köpek kovalamaya başladı.

        Kaçarak yolun karşısına geçmek isteyen Fırat E'ye C.U. yönetimindeki 39 BB 329 plakalı otomobil çarptı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Fırat E, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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