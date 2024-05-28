Kırklareli'nde sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Turgutbey Caddesi'nde yürüyen Fırat E'yi sahipsiz bir köpek kovalamaya başladı.
Kaçarak yolun karşısına geçmek isteyen Fırat E'ye C.U. yönetimindeki 39 BB 329 plakalı otomobil çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Fırat E, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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