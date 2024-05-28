Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.
Şüpheliler polis ekipleri fark ederek içerisinde uyuşturucu madde olan poşeti yol kenarına attı. Bunun üzerine ekipler otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 615 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili N.M, O.D. ve Ü.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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