Kırklareli Valisi Ekici, tedavi gören hastaları ziyaret etti
Kırklareli Valisi Birol Ekici, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.
Ekici, Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavileri süren hastaları ziyaret edip, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi aldı.
Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Ekici, hasta yakınlarının da isteklerini dinledi.
Ekici, her fırsatta hasta ziyaretinde bulunduğunu söyledi.
Sağlık alanında ki yatırımları önemsediklerini ifade eden Ekici, sağlık çalışanlarına da özverilerinden dolayı teşekkür etti.
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