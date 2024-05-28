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        Kırklareli Valisi Ekici, tedavi gören hastaları ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:36
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        Kırklareli Valisi Ekici, tedavi gören hastaları ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

        Ekici, Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavileri süren hastaları ziyaret edip, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi aldı.

        Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Ekici, hasta yakınlarının da isteklerini dinledi.

        Ekici, her fırsatta hasta ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

        Sağlık alanında ki yatırımları önemsediklerini ifade eden Ekici, sağlık çalışanlarına da özverilerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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