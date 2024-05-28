Kırklareli Valisi Ekici, tedavi gören hastaları ziyaret etti

Sağlık alanında ki yatırımları önemsediklerini ifade eden Ekici, sağlık çalışanlarına da özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Ekici, hasta yakınlarının da isteklerini dinledi.

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