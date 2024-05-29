Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde arı yetiştiricilerine kovan dağıtıldı

        Pehlivanköy ilçesinde 11 arıcıya 165 kovan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:32 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde arı yetiştiricilerine kovan dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pehlivanköy ilçesinde 11 arıcıya 165 kovan dağıtıldı.

        Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda arı kovanlarını üreticilere teslim eti.

        Karadağ, arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla üreticilere yüzde 75'i İl Özel İdaresi destekli kovan dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kentin arıcılık anlamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Karadağ, arıcılık faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

        Karadağ, kovanlarını teslim alan arı yetiştiricilere bol kazançlar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici, tedavi gören hastaları ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Ekici, tedavi gören hastaları ziyaret etti
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaraland...
        Kırklareli'nde sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaraland...
        Göçe zorlanan Bulgaristan Türkü emekli öğretmen yaşadıklarını unutamıyor
        Göçe zorlanan Bulgaristan Türkü emekli öğretmen yaşadıklarını unutamıyor
        Kırklareli'nde "çakar lamba" denetiminde 14 araç sürücüsüne ceza uygulandı
        Kırklareli'nde "çakar lamba" denetiminde 14 araç sürücüsüne ceza uygulandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa