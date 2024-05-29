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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy'de 5 üreticiye 3 bin 800 enginar fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:37
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy'de 5 üreticiye 3 bin 800 enginar fidesi dağıtıldı.

        Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli İl Özel İdaresince yürütülen "Demirköy Enginarla Tanışıyor" Projesi kapsamında fide dağıtım töreni yapıldı.

        Projeye başvuruda bulunan 5 üreticiye, 3 bin 800 enginar fidesi teslim edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, törende yaptığı konuşmada ilçede enginar üretiminin ilk kez gerçekleştirileceğini belirtti.

        Demirköy'ün iklim koşulları ve toprak yapısının enginara uygun olduğunu ifade eden Karadağ, enginar üretiminde yüksek verim beklediklerini kaydetti.

        - Temizlik çalışması

        Demirköy ilçesinde temizlik çalışması yapılıyor.

        Demirköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol kenarları ve kaldırımlarda ot temizlik çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede genelinde yaz temizliğinin yapıldığı belirtildi.

        Yol kenarları ve kaldırımlarda çıkan yabani otların temizlendiğini ifade eden Gün, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Demirköy parklarıyla, bahçeleriyle doğasıyla bizim en kıymetli hazinemiz. Mahallelerimizde rutin temizlik faaliyetlerinin dışında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Gerek vatandaşlarımızdan gelen şikayetler, gerekse saha ekibimizin gözlemleri neticesinde görüntü kirliliği oluşturan tüm unsurları ortadan kaldırıyoruz. Yaşadığımız çevreyi temiz tutalım, çocuklarımıza daha sağlıklı yaşam alanları oluşturalım."

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 2 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat ve Tatarköy köyü, Büyükmandıra beldesinin Hürriyet, Hatip, Paşa, kent merkezinin Pınar ve Yayla mahallelerine 30 Mayıs Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler Hamitabat köyünde 09.00-12.00, Tatarköy köyünde 14.00-15.00, Hürriyet Mahallesi'nde 08.00-12.00, Hatip Mahallesi'nde 10.00-14.00, Paşa Mahallesi'nde 14.00-16.00, Yayla Mahallesi'nde 11.00-12.00, Pınar Mahallesi'nde de 09.00-10.00 ile 13.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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