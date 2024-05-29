Demirköy'de 5 üreticiye 3 bin 800 enginar fidesi dağıtıldı.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli İl Özel İdaresince yürütülen "Demirköy Enginarla Tanışıyor" Projesi kapsamında fide dağıtım töreni yapıldı.

Projeye başvuruda bulunan 5 üreticiye, 3 bin 800 enginar fidesi teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, törende yaptığı konuşmada ilçede enginar üretiminin ilk kez gerçekleştirileceğini belirtti.

Demirköy'ün iklim koşulları ve toprak yapısının enginara uygun olduğunu ifade eden Karadağ, enginar üretiminde yüksek verim beklediklerini kaydetti.

- Temizlik çalışması Demirköy ilçesinde temizlik çalışması yapılıyor. Demirköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol kenarları ve kaldırımlarda ot temizlik çalışmasında bulunuyor. Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede genelinde yaz temizliğinin yapıldığı belirtildi. Yol kenarları ve kaldırımlarda çıkan yabani otların temizlendiğini ifade eden Gün, açıklamasında şunları kaydetti: "Demirköy parklarıyla, bahçeleriyle doğasıyla bizim en kıymetli hazinemiz. Mahallelerimizde rutin temizlik faaliyetlerinin dışında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Gerek vatandaşlarımızdan gelen şikayetler, gerekse saha ekibimizin gözlemleri neticesinde görüntü kirliliği oluşturan tüm unsurları ortadan kaldırıyoruz. Yaşadığımız çevreyi temiz tutalım, çocuklarımıza daha sağlıklı yaşam alanları oluşturalım."