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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:43 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:43
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize'de yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Evrencik köyü camisinde gerçekleştirilen programda, namaz kılınıp dua edildi.

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, edilen duaların ve kılınan namazların kabul olmasını dileyerek, programa katılanlara teşekkür etti.

        - Millet Bahçesi yapımı sürüyor

        Pınarhisar ilçesinde Millet Bahçesi yapım çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'ni en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Millet Bahçesi ile vatandaşlara yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade eden Talay, Millet Bahçesi'nin kültürel etkinlikler, eğlence, festival ve konserler gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacağını kaydetti.

        - LGS deneme sınavı yapıldı

        Vize ilçesinde LGS deneme sınavı yapıldı.

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce 2 Haziran da gerçekleştirilecek LGS'ye hazırlık kapsamında deneme sınavı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrencileri LGS'ye en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Deneme sınavları ile öğrencilerin bir yandan daha fazla soru çözerek pratik yaptırıldığını ifade eden Akdemir, diğer yandan da önceki sınavlarda çıkan benzer soruların kalıplarına alıştırıldığını belirtti.

        Akdemir, sınav kılavuzuna uygun olarak aynı şartlarda son bir deneme sınavı yaptıklarını dile getirerek, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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