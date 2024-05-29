Trakya'da buğdayın gelişimi hasadın bereketli geçeceğine işaret

Trakya'da son yağışlar buğdayın gelişimini olumlu yönde etkiledi.

Buğday ekilişinin ardından kış koşullarının da olumlu geçmesi ve bahar aylarında bölgede etkili olan yağış çiftçinin rekoltedeki beklentisini de arttırdı.

Geçen yıl protein değerlerinde düşüş yaşanan buğdayda, bu yıl verim ve kalitenin yükselmesi bekleniyor.

Bölgedeki üreticiler hava şartları ve buğday yapısına göre haziran ayında buğday hasadına başlamayı planlıyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, bölgede buğdayın gelişiminin son derece iyi olduğunu söyledi.

Bahar aylarında görülen yağışların dane oluşumuna önemli katkı sağladığını ifade eden Şaylan, güzel bir hasat sezonu yaşamayı ümid ettiklerini kaydetti. Bölgedeki üreticilerin tüm hastalıklara karşı ilaçlama ve gübreleme işlemlerini tamamladığını dile getiren Şaylan, "Yaklaşık 15 gün öncesine kadar buğdayda sıkıntımız çok büyük görünüyordu. Yağışlarla birlikte buğdayımız bu sezon gerçekten bizlere kazanç kapısı olacak. Verimli görünüyor. Çiftçi gereken ilaçlamasını ve gübrelemesini yaptı. Yağışlarla birlikte bu yıl hem verim, hem de kaliteyi yakalamış oluyoruz." diye konuştu.