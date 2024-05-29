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        Trakya'da buğdayın gelişimi hasadın bereketli geçeceğine işaret

        Trakya'da son yağışlar buğdayın gelişimini olumlu yönde etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:46
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        Trakya'da buğdayın gelişimi hasadın bereketli geçeceğine işaret
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        Trakya'da son yağışlar buğdayın gelişimini olumlu yönde etkiledi.

        Buğday ekilişinin ardından kış koşullarının da olumlu geçmesi ve bahar aylarında bölgede etkili olan yağış çiftçinin rekoltedeki beklentisini de arttırdı.

        Geçen yıl protein değerlerinde düşüş yaşanan buğdayda, bu yıl verim ve kalitenin yükselmesi bekleniyor.

        Bölgedeki üreticiler hava şartları ve buğday yapısına göre haziran ayında buğday hasadına başlamayı planlıyor.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, bölgede buğdayın gelişiminin son derece iyi olduğunu söyledi.

        Bahar aylarında görülen yağışların dane oluşumuna önemli katkı sağladığını ifade eden Şaylan, güzel bir hasat sezonu yaşamayı ümid ettiklerini kaydetti.

        Bölgedeki üreticilerin tüm hastalıklara karşı ilaçlama ve gübreleme işlemlerini tamamladığını dile getiren Şaylan, "Yaklaşık 15 gün öncesine kadar buğdayda sıkıntımız çok büyük görünüyordu. Yağışlarla birlikte buğdayımız bu sezon gerçekten bizlere kazanç kapısı olacak. Verimli görünüyor. Çiftçi gereken ilaçlamasını ve gübrelemesini yaptı. Yağışlarla birlikte bu yıl hem verim, hem de kaliteyi yakalamış oluyoruz." diye konuştu.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da buğdayın başak yapısının iyi durumda olduğunu belirtti.

        Kentte ortalama 350 kilogram ile 700 kilogram arasında verim beklediklerini anlatan Arabacı, "Genel olarak bölgemizdeki buğdayların yapısı ve gelişimi güzel, başak çok güzel duruyor. Hasada başladığımız da net bir durum ortaya çıkar." dedi.

        Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kentte buğdayın iyi durumda olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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