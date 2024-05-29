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        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bulunan yaralı tavşan ile kuş yavrusu tedavi altına alındı

        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yaralı bulunan tavşan ile yuvasından düşen kuş yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:15
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        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bulunan yaralı tavşan ile kuş yavrusu tedavi altına alındı
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        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yaralı bulunan tavşan ile yuvasından düşen kuş yavrusu tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekipleri Eriklice köyü yakınlarında devriye faaliyetinde dere kenarında yaralı bir tavşanın olduğunu fark etti.

        Ekipler tavşanı bölgeden aldığı esnada yuvasından düşen kuş yavrusunu gördü.

        Kuş ile tavşan bölgeden alınarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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