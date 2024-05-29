Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bulunan yaralı tavşan ile kuş yavrusu tedavi altına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yaralı bulunan tavşan ile yuvasından düşen kuş yavrusu tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekipleri Eriklice köyü yakınlarında devriye faaliyetinde dere kenarında yaralı bir tavşanın olduğunu fark etti.

Ekipler tavşanı bölgeden aldığı esnada yuvasından düşen kuş yavrusunu gördü.

Kuş ile tavşan bölgeden alınarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine götürüldü.