Kırklareli'nde eski hastane binasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski hastane binasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski hastane binasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.
İlçede kullanılmayan eski devlet hastanesi binasındaki kalorifer kazanının sökümü yapılırken küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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