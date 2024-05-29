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        Kırklareli'nde eski hastane binasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski hastane binasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:25
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        Kırklareli'nde eski hastane binasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski hastane binasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

        İlçede kullanılmayan eski devlet hastanesi binasındaki kalorifer kazanının sökümü yapılırken küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen bir kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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