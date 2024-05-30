Kırklareli'nde KADES tanıtıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde yaptığı trafik denetiminde sürücü ve yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.

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