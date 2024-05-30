Kırklareli'nde KADES tanıtıldı
Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde yaptığı trafik denetiminde sürücü ve yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.
Yaklaşık 2 bin kişiye uygulama tanıtıldı.
Ekipler ayrıca uygulamanın tanıtıldığı broşür dağıttı.
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