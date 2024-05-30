Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığa 8 yıla kadar hapis istemi

H.D'nin iddianamede yer alan ifadesinde, düzensiz göçmenleri 20 bin lira karşılığında İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği itiraf ettiği kaydedildi.

İddianamede, H.D'nin 34 GVJ 625 plakalı hafif ticari araç ile düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı, kovalamaca sonucu kent merkezinde durdurulan aracında Pakistan, Filistin ve Mısır uyruklu 16 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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