Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığa 8 yıla kadar hapis istemi

        Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:39 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığa 8 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanan sanık H.D. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, H.D'nin 34 GVJ 625 plakalı hafif ticari araç ile düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı, kovalamaca sonucu kent merkezinde durdurulan aracında Pakistan, Filistin ve Mısır uyruklu 16 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

        H.D'nin iddianamede yer alan ifadesinde, düzensiz göçmenleri 20 bin lira karşılığında İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği itiraf ettiği kaydedildi.

        İddianamede sanığın "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

        Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 21 Mayıs'ta Kaynarca beldesi yakınlarında hafif ticari araca "dur" ihtarında bulunmuş, ikaza uymayarak bölgeden kaçan araç kovalamaca sonucu kent merkezinde durdurulmuştu.

        Araçta 16 düzensiz göçmen yakalanmış, gözaltına alınan sürücü H.D. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Diyaliz tedavisi sonrası ölü sayısı 3'e çıktı!
        Diyaliz tedavisi sonrası ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Çin'den Filistin'e destek
        Çin'den Filistin'e destek
        Mobbing davası için delil toplayın
        Mobbing davası için delil toplayın
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        Uçak motoruna çekilen kişi öldü
        Uçak motoruna çekilen kişi öldü
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos!
        Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos!
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
        Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Teknik direktör için tarih verdi!
        Teknik direktör için tarih verdi!
        TSK'nın en büyük müşterek tatbikatı
        TSK'nın en büyük müşterek tatbikatı
        Milli Takım'da Çağlar Söyüncü şoku!
        Milli Takım'da Çağlar Söyüncü şoku!
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde KADES tanıtıldı
        Kırklareli'nde KADES tanıtıldı
        Kırklareli'nde eski hastane binasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkile...
        Kırklareli'nde eski hastane binasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkile...
        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bulunan yaralı tavşan ile kuş yavrusu t...
        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bulunan yaralı tavşan ile kuş yavrusu t...
        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya'da buğdayın gelişimi hasadın bereketli geçeceğine işaret
        Trakya'da buğdayın gelişimi hasadın bereketli geçeceğine işaret
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa