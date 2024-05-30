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        Kırklareli'nde üniversitelilerden Filistin'e destek için oturma eylemi ve yürüyüş

        Kırklareli Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi ve yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:42
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        Kırklareli'nde üniversitelilerden Filistin'e destek için oturma eylemi ve yürüyüş
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        Kırklareli Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi ve yürüyüş yaptı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı ve öğrenci kulüplerince üniversitenin Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen protestoda, öğrenciler pankart ve dövizler açtı.

        Bir süre oturma eylemi yapan gençler, sloganlar attı ve tekbir getirdi.

        Genç İHH Kırklareli Başkanı Yusuf Taç, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini söyledi.

        Taç, artık herkesin kınamanın ötesine geçerek insanlık için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

        Dünyanın her yanında insanların Filistinliler için eylemde olduğunu ifade eden Taç, "Bütün dünya ve bütün insanlık zulme karşı bir arada. 'Eylemden ne olur' demeksizin her gün ve her saat Filistin için nöbette olan insanlık, devletleri mutlaka harekete geçirecektir." dedi.

        Gruptakiler daha sonra slogan atarak kampüs içerisinde yürüyüş yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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