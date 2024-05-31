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        Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:30
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        Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kavaklı İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Ekipler öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı.

        Eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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