Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Tezcan ile Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mucahit Sözal'ı makamında kabul etti.

Yüce, ziyarette Kocaeli'nde Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenecek Hentbol Erkekler 2. Lig'e terfi müsabakaları ile Lüleburgaz'da gerçekleştirilecek Kadınlar 2. Lig'e terfi müsabakalarında takımlara başarılar diledi.

Sporun ve sporcuların her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Yüce, takımların müsabakalarda başarı elde edeceğine inandıklarını kaydetti.

Tezcan da Kaymakam Yüce'ye adının yer aldığı formayı hediye etti. - Kan bağışı kampanyası Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Sensiz Olmaz" sloganıyla Lüleburgaz Lisesi salonunda gerçekleştirilen kampanyada, Kaymakam Salih Yüce ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de bağışta bulundu. Erdem, burada yaptığı konuşmada, kan bağışının çok önemli olduğunu belirterek, bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Kampanyada, öğretmen ve öğrenciler de kan bağışında bulundu. - Vektörle mücadelede çalışmaları Lüleburgaz'da vektörle mücadelede ilaçlama çalışmaları sürüyor. Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yaptığı belirtildi. Ekiplerin, çalışmalarını larva üreme alanları, kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar ve parklarda sürdürdüğü kaydedildi.