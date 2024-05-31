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        Kırklareli'nde atık tekstil malzemeleri kadın eliyle sanata dönüşecek

        Kırklareli'nde atık tekstil malzemeleri kadın eliyle sanata dönüştürülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:26
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        Kırklareli'nde atık tekstil malzemeleri kadın eliyle sanata dönüşecek
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        Kırklareli'nde atık tekstil malzemeleri kadın eliyle sanata dönüştürülecek.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile OSB'de faaliyet gösteren Kar Gıda İnşaat Giyim ve Spor Malzemeleri Limited Şirketi tarafından "Atık Malzemeler Kadın Eliyle Sanata Dönüşüyor Projesi" hazırlandı.

        Kırklareli Valiliğinde düzenlenen programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile firma müdürü Hüseyin Taşkın tarafından projenin protokolü imzalandı.

        Özbaş, imalat sürecinde ortaya çıkan atık tekstil ürünlerinin huzurevlerinde, sosyal dayanışma merkezlerinde ve kadın konukevlerindeki kadınlar tarafından sanata dönüştürüleceğini söyledi.

        Projeyle sıfır atık çalışmalarına dikkat çekileceğini belirten Özbaş, kadınların ürettikleri ürünleri satarak bütçelerine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

        Taşkın da projede yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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