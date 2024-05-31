Kırklareli'nde atık tekstil malzemeleri kadın eliyle sanata dönüşecek

Kırklareli'nde atık tekstil malzemeleri kadın eliyle sanata dönüştürülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile OSB'de faaliyet gösteren Kar Gıda İnşaat Giyim ve Spor Malzemeleri Limited Şirketi tarafından "Atık Malzemeler Kadın Eliyle Sanata Dönüşüyor Projesi" hazırlandı.

Kırklareli Valiliğinde düzenlenen programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile firma müdürü Hüseyin Taşkın tarafından projenin protokolü imzalandı.