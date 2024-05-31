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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:51
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Yüce, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Kırımlı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç ile Akçaköy, Çiftlikköy, Davutlu, Karamusul, Kayabeyli, Seyitler ve Yenibedir köylerini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde köylerde devam eden çalışmaları inceleyen Yüce, köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Yüce ayrıca Çiftlikköy köyünde Şehit Er Hasan Yeşilçimen'in de ailesini ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

        - Öğrencilere "Sıfır Atık" Projesi tanıtıldı

        Lüleburgaz'da anaokul ve ilkokul öğrencilerine "Sıfır Atık" Projesi tanıtıldı.

        TEMA Vakfı Lüleburgaz temsilcileri Resul Çokan ve Sibel Kocaman, İstiklal İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi.

        Öğrencilere proje hakkında yürütülen çalışmaları anlatan Çokan, çocukların da çöpler ve geri dönüşüme kazandırılabilecek atıkların ayrıştırılmasına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

        Çokan ve Kocaman, ardından Şaban Öğünç İlkokulu ile okul öncesi ve anaokullarını ziyaret ederek öğrencileri bilgilendirdi.

        - "Yaz Geldi Yüz Haydi" Projesi

        Lüleburgaz'da yüzme kursu açılacak.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yaz Geldi Yüz Haydi" Projesi kapsamında başvuruların sürdüğü belirtildi.

        Kursta 5-15 yaş arasındaki çocuklara yüzme eğitimi verileceği ifade edilen açıklamada, şuana kadar yaklaşık 500 çocuğun kaydının alındığı bildirildi.

        Açıklamada, 24 Haziran tarihinde başlayacak kursun yaz boyunca devam edeceği kaydedildi.

        - Otele silahlı saldırı iddiası

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otele silahla ateş edildiği iddia edildi.

        İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler Turgutbey Caddesi'ndeki otele silahla ateş açtı.

        İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

        Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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