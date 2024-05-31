Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Yüce, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Kırımlı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç ile Akçaköy, Çiftlikköy, Davutlu, Karamusul, Kayabeyli, Seyitler ve Yenibedir köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde köylerde devam eden çalışmaları inceleyen Yüce, köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yüce ayrıca Çiftlikköy köyünde Şehit Er Hasan Yeşilçimen'in de ailesini ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

- Öğrencilere "Sıfır Atık" Projesi tanıtıldı Lüleburgaz'da anaokul ve ilkokul öğrencilerine "Sıfır Atık" Projesi tanıtıldı. TEMA Vakfı Lüleburgaz temsilcileri Resul Çokan ve Sibel Kocaman, İstiklal İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi. Öğrencilere proje hakkında yürütülen çalışmaları anlatan Çokan, çocukların da çöpler ve geri dönüşüme kazandırılabilecek atıkların ayrıştırılmasına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Çokan ve Kocaman, ardından Şaban Öğünç İlkokulu ile okul öncesi ve anaokullarını ziyaret ederek öğrencileri bilgilendirdi. - "Yaz Geldi Yüz Haydi" Projesi Lüleburgaz'da yüzme kursu açılacak. Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yaz Geldi Yüz Haydi" Projesi kapsamında başvuruların sürdüğü belirtildi. Kursta 5-15 yaş arasındaki çocuklara yüzme eğitimi verileceği ifade edilen açıklamada, şuana kadar yaklaşık 500 çocuğun kaydının alındığı bildirildi. Açıklamada, 24 Haziran tarihinde başlayacak kursun yaz boyunca devam edeceği kaydedildi.