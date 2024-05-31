Kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle belde halkı yeniden sandık başına gidecek

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kısıtlı iki kişinin oy kullanması nedeniyle iptal edilen belediye başkanlığı seçimi 2 Haziran 2024 Pazar günü tekrarlanacak.

İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından yenilenmesine karar verilen seçimde beldede 3 okulda 16 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek. Seçimde 6 partinin adayı yarışacak.

Tüm Türkiye'de 31 Mart'taki seçimlerin ardından parti bayrakları kaldırılırken, YSK'nin seçimlerin yenileneceğini açıkladığı yerler arasında bulunan Büyükkarıştıran'da parti bayrakları yeniden asıldı.

DSP'nin belde belediye başkan adayı Hakan Karaman, AA muhabirine, pazar günü seçmenlerin vatandaşlık görevlerini yerine getireceğine inandığını söyledi.

Tüm vatandaşları bir kez daha sandığa davet eden Karaman, seçimlerin demokrasi yarışı olduğunu kaydetti. Karaman, "Bu süreçte hem biz hem bize destek veren arkadaşlarımız biraz hayal kırıklığına uğradık ve yorulduk ama inancımızı hiç kaybetmedik. Kazanacağımıza inanıyoruz. Sonuçta bu demokrasi, hizmet yarışı. Biz bu hizmeti şu anki başkandan daha iyi yapacağımız için bu yarışa girdik." diye konuştu.