Kırklareli'nde Sigarayı Bırakma Polikliniğinin açılışını eski tiryakiler yaptı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sigarayı Bırakma Polikliniğinin açılışını tütün bağımlılığından kurtulanlarla gerçekleştirdi.

Vali Ekici, açılışta yaptığı konuşmada, sigara içenlerin çevreye çok ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sigara bağımlılığının önlenmesine yönelik ciddi tedbirler alındığını ifade eden Ekici, bu noktadaki tedbirlerin artırılacağına inandığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de dünyada 1,3 milyar kişinin tütün kullandığını ve buna bağlı yılda 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.