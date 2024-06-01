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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:35 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:35
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 litre kaçak içki, 1780 sahte avro, sahte pasaport, sahte ehliyet ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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