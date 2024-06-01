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        Kırklareli'nde süneye karşı ilaçlama yapılacak

        Kırklareli'nde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:44
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        Kırklareli'nde süneye karşı ilaçlama yapılacak
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        Kırklareli'nde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlatılacak.

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki ekili alanlarda incelemede bulundu.

        Ekiplerin incelemelerinin ardından Ürünlü, Eriklice, Paşayeri, Taşköprü, Devletliağaç, Malkoçlar, Aşağıkara ile Yukarıkanara köylerinde tespit edilen süneye karşı ilaçlama yapılacağı belirtildi.

        Ekipler bu köylerde üreticileri süne zararlısına karşı bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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