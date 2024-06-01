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        Kırklareli'nde embriyo transfer çalışmasıyla süt üretiminin arttırılması hedefleniyor

        Türkiye'nin önemli et ve süt üretim merkezlerinden Kırklareli'nde embriyo transfer çalışmaları ile üretimin artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:34
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        Kırklareli'nde embriyo transfer çalışmasıyla süt üretiminin arttırılması hedefleniyor
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        Türkiye'nin önemli et ve süt üretim merkezlerinden Kırklareli'nde embriyo transfer çalışmaları ile üretimin artırılması hedefleniyor.

        Yüksek verime sahip damızlık ineklerden bir yılda birden fazla yavru alınarak damızlık sayısında artış sağlanmasının amaçlandığı ıslah metodu olan embriyo transferi için çalışmalara başlandı.

        Çalışmalar kapsamında ilk olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Trakya Veteriner Hekimler Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce et ve süt üretiminin arttırılması amacıyla veteriner hekimlere eğitim verildi.

        Eğitimlerin ardından kentte embriyo transferine ağırlık verilmeye başlandı.

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, AA muhabirine, kentte Ulusal Hayvan Islahı Eylem Planı kapsamında embriyo transferi çalışmalarının başladığını söyledi.

        Kentin hastalıklardan ari bölge olması nedeniyle hayvan sayısının artmasını hedeflediklerini belirten Karadağ, yüksek verimli hayvanların genlerini arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Kentte 150 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu dile getiren Karadağ, bu hayvanların yaklaşık 42 bininin 83 ari işletmede bulunduğunu vurguladı.

        Çalışmalarla et ve süt verimini arttırmayı istediklerini bildiren Karadağ, "Kırklareli'ni damızlık düve merkezi haline getirip dünyaya buradan hayvan göndermeyi hedefliyoruz. Embriyo transferi ile yüksek verimli hayvanlardan daha fazla yavru alacağız. Örneğin bir ineğin yaşam boyunca vereceği maksimum yavru sayısı 5 veya 6. Biz bunu embriyo transferi ile daha yüksek sayılara çıkarmış olacağız. Bu genetik transferiyle gerçekleştirdiğimiz takdirde hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        İşletmelerde AB standartlarında süt üretildiğini, embriyo transferi ile elde edecekleri yüksek verimli hayvanlarla süt veriminin artacağını dile getiren Karadağ, "Günlük olarak 450 ton süt elde ediyoruz. Yüksek verime ulaşan hayvanlarımızla biz bunu kısa sürede iki katına çıkartmak istiyoruz." dedi.

        Kentte, hayvan başına Türkiye ortalaması da olan 20 litre süt elde edildiğini aktaran Karadağ, embriyo transferiyle üretimi 40 litreye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

        - "Embriyo transferinin et ve süt üretimine katkısı çok olacak"

        Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya ise embriyo transferinin, dünyada ıslah amaçlı hayvanların niteliğinin ve veriminin arttırılmasında en önemli yöntem olduğunu söyledi.

        Bu çalışmada yüksek verimli damızlık hayvanların tespit edilmesi gerektiğini belirten Sağırkaya, bu damızlık hayvanlardan da en kaliteli yavruların üretildiğini vurguladı.

        Dünyada yılda yaklaşık 1 milyon embriyo transferinin yapıldığını ifade eden Sağırkaya, "Amaç şampiyon bir anaçtan maksimum sayıda yavru elde etmektir. Amacımız örneğin 90 litre süt veren bir anneden yavrular alıp üretimimizi arttırmak. Süt veriminin yanında hastalıklara dirençli hayvanları da bulmaya çalışıyoruz. Kırklareli süt sığırcılığının en iyi yapıldığı bölgelerden biri. Biz böyle bölgelerde embriyo transferini sağlayabilirsek ülkemizin ihtiyacı damızlık hayvanların da ülke içinden sağlanmasına vesile olacağız." diye konuştu.

        Sağırkaya, Türkiye'de son yıllarda embriyo transferine yönelme olduğunu, dışa bağımlılığın azaltılması için bu çalışmaların arttırılması gerektiğini kaydetti.

        Tarım ve Orman Bakanlığının da bu konuya destek verdiğini belirten Sağırkaya, "Embriyo ihracatı da mümkün. Yurt dışına embriyo da hayvan da satabiliriz. Embriyo transferinin et ve süt üretimine katkısı çok olacak. Çünkü en iyi annelerin yavru sayılarını arttırılabilirsek onların verdiği süt miktarı da artacaktır. Et üretimine katkısı da çok fazla olacak." dedi.

        Tarım Kredi Kooperatifi Hayvancılık Başhekimi Gökhan Aksoy da embriyo transferine önem verdiklerini, eğitimlerin ardından genetik kapasitesi yüksek hayvanlardan daha fazla yavru alabileceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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