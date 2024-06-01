Kırklareli'nde embriyo transfer çalışmasıyla süt üretiminin arttırılması hedefleniyor

Türkiye'nin önemli et ve süt üretim merkezlerinden Kırklareli'nde embriyo transfer çalışmaları ile üretimin artırılması hedefleniyor.

Yüksek verime sahip damızlık ineklerden bir yılda birden fazla yavru alınarak damızlık sayısında artış sağlanmasının amaçlandığı ıslah metodu olan embriyo transferi için çalışmalara başlandı.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Trakya Veteriner Hekimler Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce et ve süt üretiminin arttırılması amacıyla veteriner hekimlere eğitim verildi.

Çalışmalarla et ve süt verimini arttırmayı istediklerini bildiren Karadağ, "Kırklareli'ni damızlık düve merkezi haline getirip dünyaya buradan hayvan göndermeyi hedefliyoruz. Embriyo transferi ile yüksek verimli hayvanlardan daha fazla yavru alacağız. Örneğin bir ineğin yaşam boyunca vereceği maksimum yavru sayısı 5 veya 6. Biz bunu embriyo transferi ile daha yüksek sayılara çıkarmış olacağız. Bu genetik transferiyle gerçekleştirdiğimiz takdirde hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

İşletmelerde AB standartlarında süt üretildiğini, embriyo transferi ile elde edecekleri yüksek verimli hayvanlarla süt veriminin artacağını dile getiren Karadağ, "Günlük olarak 450 ton süt elde ediyoruz. Yüksek verime ulaşan hayvanlarımızla biz bunu kısa sürede iki katına çıkartmak istiyoruz." dedi.