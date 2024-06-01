Kırklareli'nde traktör sürücüleri bilgilendirildi

Merkeze bağlı köyleri ziyaret eden ekipler, traktör sürücülerine uyarı lambası ve reflektör bulundurmaları, traktöre en fazla bir römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları uyarısında bulundu, kavşaklarda geçiş üstünlüğü konusunda bilgi verdi.

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