Seçimlerin yenilendiği Büyükkarıştıran'da yaşlı seçmenler yakınlarının yardımıyla oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için yaşlı vatandaşlar bastonları ve yakınlarının yardımıyla sandık başına gitti.

Beldede 3 okulda 16 sandıkta oy verme işlemi sürüyor.

Büyükkarıştıran İlkokuluna bastonlarıyla gelen yaşlı vatandaşlar da yakınlarının yardımıyla oylarını kullanıyor.

Kızı Emine Akman ile okul binasına gelen 90 yaşındaki Sabriye Akman, sandalyeye oturtulup iki kişinin yardımı ile oy kullanacağı salona götürüldü.

Emine Akman, AA muhabirine, annesiyle vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullandıklarını söyledi. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Akman, annesinin görevlilerin yardımıyla oyunu kullandığını kaydetti. Biraz zorlandıklarını anlatan Akman, tüm vatandaşların oyunu kullanması gerektiğini dile getirdi. Okula oyunu kullanmak üzere bastonuyla gelen 80 yaşındaki İbrahim Onbaşı ise bacak ağrısı nedeniyle yürümekte zorlandığını ancak zor olsa da oyunu kullandığını sözlerine ekledi. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.