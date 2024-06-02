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        Seçimlerin yenilendiği Büyükkarıştıran'da oy kullanma işlemi sona erdi

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde, belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 17:24 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:24
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        Seçimlerin yenilendiği Büyükkarıştıran'da oy kullanma işlemi sona erdi
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        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde, belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

        Üç okuldaki 16 sandıkta 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

        Oy verme işleminin ardından YSK görevlilerince sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

        Seçimde 6 parti adayı yarıştı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almış, kısıtlı 2 kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

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