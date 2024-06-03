Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

İstiklal Mahallesi'nde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı.

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