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        Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:32 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:32
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        Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

        İstiklal Mahallesi'nde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlardaki 19 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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