Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, Yeşilpınar köyünü ziyaret etti.

Ballı, köyde devam eden yatırımları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Ballı, istekleri dinledi.

- "Kahvede Şenlik Var" tiyatro oyunu sahnelendi

Pınarhisar'da "Kahvede Şenlik Var" tiyatro oyunu sahnelendi.

Pınarhisar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunda, tiyatro oyuncuları Mehmet Çepiç, Ece Müderrisoğlu ve Serkan Atar sahne aldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından oyuncuları tebrik ederek çiçek takdim etti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Sarıcaali köyü ile Babaeski ilçesinin Atatürk ve Hacıhasan mahallelerine 5 Haziran Çarşamba bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Sarıcaali köyünde 09.00-12.00, Atatürk Mahallesi'nde 08.00-10.00, Hacıhasan Mahallesi'nde ise 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.