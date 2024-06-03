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        Kırklareli'nde "arama kurtarma" tatbikatı yapıldı

        Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:37
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        Kırklareli'nde "arama kurtarma" tatbikatı yapıldı
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        Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği meydana gelen depremde bir bina yıkıldı.

        İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, askeriye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler enkazda kalan 10 kişiyi kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.

        Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, olası depremlere karşı hazırlandıklarını söyledi.

        Depremin saatinin olmadığını ifade eden Akgöl, bu tür tatbikatların devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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