Kırklareli'nde "arama kurtarma" tatbikatı yapıldı

Depremin saatinin olmadığını ifade eden Akgöl, bu tür tatbikatların devam edeceğini kaydetti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği meydana gelen depremde bir bina yıkıldı.

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