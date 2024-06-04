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        Trakya, mayısta 218,3 milyon dolarlık ihracata imza attı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 218 milyon 293 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:38 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:38
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        Trakya, mayısta 218,3 milyon dolarlık ihracata imza attı
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 218 milyon 293 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörleri öne çıktı.

        Mayıs ayında bölgede en çok ihracat 192 milyon 637 bin 610 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi. 2. sırasında yer alan Kırklareli'nden 18 milyon 44 bin 940 dolar, Edirne'den de 7 milyon 610 bin 530 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Geçen yılın mayıs ayında ise Tekirdağ'dan 160 milyon 936 bin 890 dolar, Kırklareli'nden 17 milyon 242 bin 180 dolar ve Edirne'den 7 milyon 376 bin 450 dolarlık ihracat yapılmıştı.

        3 il geçen yılın aynı dönemine göre ihracattaki payını 32 milyon 737 bin 560 dolar arttırdı.

        En çok ihracat Kırklareli ve Edirne'den hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe, Tekirdağ'dan da demir ve demir dışı metaller sektöründen yapıldı.

        Bölgeden geçen yıl ilk 5 ayda 880 milyon 211 bin 600 dolar olan ihracat, bu yıl aynı dönemde artış göstererek 925 milyon 959 bin 500 dolara ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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